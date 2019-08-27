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  • 28.08.2019 07:40
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 07:40

'da son dakika sürprizi! Falcao'nun arkadaşı ...

Kolombiyalı golcü ile prensip anlaşmasına varan , Falcao'nun milli takımdan da arkadaşı sol bek 'yı kadrosuna katabilir.

Galatasaray'da son dakika transfer sürprizi!

döneminin bitimine günler kala 'da sol bek için ismi gündeme geldi. Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı golcü 'nun milli takımdan arkadaşı olan Mojica'nın takımı Girona'dan ayrılması bekleniyor.

Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra'nın haberine göre Mojica, transferin bitimine kısa süre kala Galatasaray ve Fransız ekibi Marsilya arasında tercih yapacak.

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