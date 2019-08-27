Transfer döneminin bitimine günler kala Galatasaray'da sol bek için Johan Mojica ismi gündeme geldi. Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşı olan Mojica'nın takımı Girona'dan ayrılması bekleniyor.
Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra'nın haberine göre Mojica, transferin bitimine kısa süre kala Galatasaray ve Fransız ekibi Marsilya arasında tercih yapacak.
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