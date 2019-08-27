Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 27.08.2019 08:05
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 08:05

'ya rötarı! Ertelendi...

'nın güneybatısında yer alan sahil kasabası Biarritz'te düzenlenen G7 zirvesi adına alınan yoğun güvenlik önlemleri, milli futbolcularımız ve 'in formasını giydiği Lille'in, St. Etienne ile oynayacağı maçın ve iki Fransa Ligue 1 maçının da ertelenmesine neden oldu.

Yusuf Yazıcı'ya Trump rötarı

'nın güneybatısında yer alan Biarritz kasabasında düzenlenen, G7 Zirvesi'ne yönelik yoğun önlemler futbola da etki etti.

G7 Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Japonya ve Fransa'nın liderleri yoğun bir gündemle karşı karşıya kalırlarken emniyet güçleri de zirveye yönelik protestolara karşı önlemler alma çabasındalar.

Biarritz, İspanya sınırına sadece 35 kilometre uzaklıkta bir kasaba ve zirveye yönelik protesto gösterileri Fransa - İspanya sınırında meydana gelmişti.

Fransa'da hükümet politikalarına karşı geniş katılımlı eylemler düzenleyen Sarı Yelekliler'in de çok sayıda noktada gösteri düzenleyeceğini duyurması sonrası 13 bin polis memuru, bölgeye gönderildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u geçtiğimiz kasım ayında ciddi bir sınava sürükleyen Sarı Yelekliler'e yönelik önlemler sonucunda 13 bin güvenlik gücünün bölgeye gönderilmesi Fransa Ligue 1'de de bazı karşılaşmaların ertelenmesine neden oldu.

Milli oyuncularımız ve 'nın formasını giydiği Lille'in St. Etienne ile oynayacağı karşılaşma ve Montpelllier - Lyon ile Marsilya - Nice mücadeleleri hafta arasına ertelendi. Lille - St. Etienne maçı 28 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

ABD Başkanı ve ailesinin de katıldığı zirveye ise toplu verilen aile pozu damga vurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriYusuf Yazıcı'ya Donald Trump rötarı! Ertelendi...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri