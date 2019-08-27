İşte Burak Yılmaz'ın dönüş tarihi

Avusturya'daki hazırlık kampında tarak kemiğinden ikinci kez sakatlanan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, sahalara dönmek için geri sayıma geçti.



Milli arada takımla çalışmalara başlaması öngörülen Burak'ın, Gazişehir maçının kadrosunda yer alma şansının bulunduğu ifade edildi.



Burak Yılmaz gibi Atiba Hutchinson'ın da hızla iyileştiği aktarıldı. Kanadalı futbolcu milli aradan sonra Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Gazişehirmaçında takımdaki yerini alabilecek.