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  • 27.08.2019 09:51
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 09:51

İşte 'ın dönüş tarihi

'ın Avusturya kampında sakatlanarak ameliyat olan golcü futbolcu 'ın, takımının Gazişehir Gaziantep maçının kadrosunda yer alma şansının bulunduğu ifade edildi.

İşte Burak Yılmaz'ın dönüş tarihi

Avusturya'daki hazırlık kampında tarak kemiğinden ikinci kez sakatlanan 'ın golcü oyuncusu , sahalara dönmek için geri sayıma geçti.

Milli arada takımla çalışmalara başlaması öngörülen Burak'ın, Gazişehir maçının kadrosunda yer alma şansının bulunduğu ifade edildi.

Burak Yılmaz gibi Atiba Hutchinson'ın da hızla iyileştiği aktarıldı. Kanadalı futbolcu milli aradan sonra Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Gazişehirmaçında takımdaki yerini alabilecek.

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