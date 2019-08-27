Dün İtalyan basınından Fenerbahçe ile ilgili çok flaş bir iddia geldi... La Gazetta dello Sport, Sarı-Lacivertliler'in bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa'yla masaya oturduğunu öne sürdü.
YİNE GÜNDEMDE
Haberde, Fenerbahçe'nin Fransız yıldıza 2.5 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme içeren bir teklif yaptığı belirtildi. Hem daha önceki yıllarda hem de bu transfer döneminde adı sık sık Sarı- Lacivertliler ile anılan Ben Arfa birçok teklif almasına rağmen henüz bir takımda anlaşamadı.
YANAL ÇOK İSTİYOR
La Gazetta dello Sport, Fenerbahçe'nin son teklifiyle 32 yaşındaki futbolcuyu iknaya yaklaştığını öne sürdü. Teknik direktör Ersun Yanal'ın her iki kanat ve forvet arkasında oynayabilen Ben Arfa'nın alınmasını çok istediği de ifade ediliyor. Transferin bitimine kısa süre kala yaşanacaklar merak konusu.
YİNE GÜNDEMDE
Haberde, Fenerbahçe'nin Fransız yıldıza 2.5 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme içeren bir teklif yaptığı belirtildi. Hem daha önceki yıllarda hem de bu transfer döneminde adı sık sık Sarı- Lacivertliler ile anılan Ben Arfa birçok teklif almasına rağmen henüz bir takımda anlaşamadı.
YANAL ÇOK İSTİYOR
La Gazetta dello Sport, Fenerbahçe'nin son teklifiyle 32 yaşındaki futbolcuyu iknaya yaklaştığını öne sürdü. Teknik direktör Ersun Yanal'ın her iki kanat ve forvet arkasında oynayabilen Ben Arfa'nın alınmasını çok istediği de ifade ediliyor. Transferin bitimine kısa süre kala yaşanacaklar merak konusu.
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