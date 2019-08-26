Trabzonspor - AEK maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. "Kupa 2"de gruplarda mücadele edebilmek için play-off aşamasını geçmesi gereken Trabzonspor, ilk karşılaşmada deplasmandan galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı Trabzon'da oynanacak. Peki, Trabzonspor AEK maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play off rövanş maçı ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...

TRABZONSPOR - AEK MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor ile AEK karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - AEK maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.