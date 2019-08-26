Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri, perşembe günü saat 19.00'da yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Fransa'nın Onze Mondial gazetesi, kura öncesinde Paris Saint-Germain'i bekleyen 'ölüm grubu'nun nasıl olabileceğini araştırdı. Dergiye göre her torbanın en güçlü takımlarının birleştiği ve 'ölüm grubu' ismini aldığı grupta Galatasaray da yer aldı.