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  • 26.08.2019 17:42
  • Son Güncelleme: 26.08.2019 17:42

Fransızlar ölüm grubuna 'ı da dahil etti

Fransız basını Perşembe akşamı saat 19.00'da yapılacak olan kura çekimi öncesi bir değerlendirmede bulundu. PSG için oluşabilecek muhtemel ölüm grubunu açıklayan Fransızlar, grubta 'a da yer verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri, perşembe günü saat 19.00'da yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Fransa'nın Onze Mondial gazetesi, kura öncesinde Paris Saint-Germain'i bekleyen 'ölüm grubu'nun nasıl olabileceğini araştırdı. Dergiye göre her torbanın en güçlü takımlarının birleştiği ve 'ölüm grubu' ismini aldığı grupta Galatasaray da yer aldı.

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