Falcao ne zaman İstanbul'a gelecek? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı sonrası Falcao ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-Kırmızılı takım ile anlaşan Radamel Falcao'nun transferi yılan hikayesine döndü. Taraftarlar Falcao'nun ne zaman İstanbul'a geleceğini araştırırken, Kolombiyalı yıldızın son noktayı koyduğu bildirildi. Peki, Falcao ne zaman İstanbul'a gelecek? Galatasaray Falcao transferinde son durum nedir? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

FALCAO TRANSFERİNDE SON DURUM NEDİR?

Transferin bitmesine 1 haftadan az bir süre kala görüşmeler iyice yoğunlaşırken, Kolombiyalı yıldız Aslan olmak için her şeyi yapıyor.

Metz maçının ardından Monaco'nun dünkü Nimes karşılaşmasında da sakatlığını gerekçe gösterip forma giymeyen 33 yaşındaki süperstar, net bir şekilde "Beni bırakın" mesajı veriyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Önceki gün de yönetimle görüşen Falcao, "Maaşımı 14 milyon Euro'dan 8 milyon Euro'ya düşürdüğümde bonservis istemeyeceğiniz için söz vermiştiniz. Sözünüzü tutun. Kararımı verdim. Galatasaray'a gideceğim" demişti.

Sarı-Kırmızılılar adına görüşmeleri yürüten ve adeta Fransa'ya kamp kuran menacer Ahmet Bulut, bugun yarın artık Monaco ile el sıkışmaya hazırlanıyor.