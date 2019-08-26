Rize seriye bağladı

Çaykur Rize doludizgin... Karadeniz ekibi 2. hafta maçında sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve ikide iki yaptı. Rize'nin gollerini 54'te Samudio ve 58'de Boldrin kaydetti.
FERNANDO YETMEDİ
Sivas'ın maçtaki tek sayısı ise 79'da Fernando'dan geldi. Ancak bu gol konuk ekibe puan için yeterli olmadı.
FERNANDO YETMEDİ
Sivas'ın maçtaki tek sayısı ise 79'da Fernando'dan geldi. Ancak bu gol konuk ekibe puan için yeterli olmadı.
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