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Rize seriye bağladı

Rize sahasında ’ı Samudio ve Boldrin’le mağlup etti ve ligde ikide iki yaptı. ’nun golü konuk ekibe yetmedi.

RİZE SERİYE BAĞLADI
Çaykur Rize doludizgin... ekibi 2. hafta maçında sahasında spor'u 2-1 mağlup etti ve ikide iki yaptı. Rize'nin gollerini 54'te Samudio ve 58'de Boldrin kaydetti.

FERNANDO YETMEDİ
Sivas'ın maçtaki tek sayısı ise 79'da 'dan geldi. Ancak bu gol konuk ekibe puan için yeterli olmadı.

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