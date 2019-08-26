Genç timsah Akhisar’ı avladı

1.Lig'de Süper Lig'den geçen sezon düşen iki takımın maçında Bursaspor evinde Akhisar'ı 2-1 yendi. Transfer tahtası kapalı olduğu için altyapısındaki genç oyuncularla oynayan Timsah'ın gollerini Ali Akman ve Emirhan kaydetti. Akhisar'ın tek golünü Burhan Eşer penaltıdan kaydetti.
- Spor
- 26.08.2019
- Gazete
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