Bugünkü
Takvim

Genç timsah ’ı avladı

tahtası kapalı olduğu için genç oyuncularla mücadele eden , ’ı devirdi...

Genç timsah Akhisar’ı avladı
1.Lig'de 'den geçen sezon düşen iki takımın maçında spor evinde 'ı 2-1 yendi. tahtası kapalı olduğu için altyapısındaki genç oyuncularla oynayan Timsah'ın gollerini Ali Akman ve Emirhan kaydetti. Akhisar'ın tek golünü penaltıdan kaydetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGenç timsah Akhisar’ı avladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri