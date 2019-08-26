Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor beraberliği sonrası, "Oyunun 11'e 11 olduğu dönemde istediklerimizi gerçekleştirdik. Ancak Seri'nin atılması dengemizi bozdu. Bu başlangıç şampiyona yakışmıyor. Bir an önce toparlanmalıyız" dedi.
FALCAO'YU KİM İSTEMEZ?
Falcao transferi hakkında da konuşan Terim, şunları söyledi: "Falcao gibi bir oyuncuyu hangi hoca istemez. Ancak kulübün de gerçekleri de var. UEFA sınırlaması ile karşı karşıyayız"
GELECEĞİ DE DÜŞÜNÜYORUZ
"Falcao için yönetim uğraşıyor. Olursa olur olmazsa olmaz. Biz bugünün Galatasaray'ını inşa ederken kulübün geleceğini de düşünüyoruz. Galatasaray'ın ekonomisinin geleceğine de dikkat etmemiz gerekiyor"
TERİM'DEN TARAF TARA DİAGNE TEPKİSİ
Aslan'ın hocası Fatih Terim, ikinci yarıda oyundan alınan Diagne'nin bazı taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalmasına sert tepki gösterdi. Terim, Diagne'yi ıslıklayan bir grup taraftara doğru dönerek, protestolarını sonlandırmaları yönünde uyarılarda bulundu.
NZONZİ SİFTAH YAPTI
Cimbom'un Roma'dan kadrosuna kattığı Nzonzi, G.Saray formasıyla ilk maçına dün Konya karşısında çıktı. Fransız futbolcu dengeli bir oyun ortaya koydu.
EMİNE BULUT UNUTULMADI
Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u anmak ve kadın cinayetlerine tepki için her iki takımın futbolcuları ve hakemler sahaya siyah pankart ile çıktı. G.Saray futbolcular, üzerinde "#EmineBulut #TubaErkol son olsun, kadın cinayetleri son bulsun." yazısının bulunduğu siyah tişörtlerle ısınmaya çıktı.
FALCAO'YU KİM İSTEMEZ?
Falcao transferi hakkında da konuşan Terim, şunları söyledi: "Falcao gibi bir oyuncuyu hangi hoca istemez. Ancak kulübün de gerçekleri de var. UEFA sınırlaması ile karşı karşıyayız"
GELECEĞİ DE DÜŞÜNÜYORUZ
"Falcao için yönetim uğraşıyor. Olursa olur olmazsa olmaz. Biz bugünün Galatasaray'ını inşa ederken kulübün geleceğini de düşünüyoruz. Galatasaray'ın ekonomisinin geleceğine de dikkat etmemiz gerekiyor"
TERİM'DEN TARAF TARA DİAGNE TEPKİSİ
Aslan'ın hocası Fatih Terim, ikinci yarıda oyundan alınan Diagne'nin bazı taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalmasına sert tepki gösterdi. Terim, Diagne'yi ıslıklayan bir grup taraftara doğru dönerek, protestolarını sonlandırmaları yönünde uyarılarda bulundu.
NZONZİ SİFTAH YAPTI
Cimbom'un Roma'dan kadrosuna kattığı Nzonzi, G.Saray formasıyla ilk maçına dün Konya karşısında çıktı. Fransız futbolcu dengeli bir oyun ortaya koydu.
EMİNE BULUT UNUTULMADI
Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u anmak ve kadın cinayetlerine tepki için her iki takımın futbolcuları ve hakemler sahaya siyah pankart ile çıktı. G.Saray futbolcular, üzerinde "#EmineBulut #TubaErkol son olsun, kadın cinayetleri son bulsun." yazısının bulunduğu siyah tişörtlerle ısınmaya çıktı.
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