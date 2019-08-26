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  • 26.08.2019 18:34
  • Son Güncelleme: 26.08.2019 18:56

Son dakika: resmen Başakşehir'de!

Son dakika haberine göre , 'den ayrılan milli futbolcu 'ın kadroya dahil edildiğini bildirdi. Başakşehir kulübü trasnferi Mehmet Topal'a özel yapılan video ile duyurdu.

Son dakika haberine göre , 'den ayrılan milli futbolcu 'ın kadroya dahil edildiğini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, Milli futbolcu Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde yönetim kurulu başkanımız Göksel Gümüşdağ ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan yönetim kurulu başkanımız Göksel Gümüşdağ, "Mehmet Topal, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri. Kendisinin ailemize katılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak milli takımımızda oynayan ve bunun önemli bir bölümünde ay-yıldızlı ekibimizin kaptanlığını yapan Mehmet Topal'ın takımımıza büyük katkıları olacaktır. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Türk futbolunun en saygın futbolcularından biri olan ve taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Mehmet Topal'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

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