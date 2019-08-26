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’ın çabası yenilgiyi önleyemedi

Cedi Osman’ın çabası yenilgiyi önleyemedi
MİLLİ Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında katıldığı Atlas Challenge Turnuvası'nda yarı finalde Venezuella'ya 71-68 yenildi. Takımımızda 68 sayının 33'ü kaydetti.

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