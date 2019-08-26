Aslan’dan orta yağmuru

Galatasaray 1-1 berabere kaldığı Konyaspor maçında karşılaşmanın çok büyük bir bölümünde sahanın tek hakimi olarak gözüktü. 75. dakikada Seri'nin kırmızı kartı sonrası ise işler tersine döndü.



GALİBİYETE YETMEDİ

Maç boyunca Konyaspor ceza sahasına 32 orta yapan Galatasaray, yüzde 60 oranında topa sahip oldu. Bu rakam ilk yarı sonunda yüzde 77'ydi. Ancak istatistiklerdeki üstünlük galibiyete yetmedi. Uzatma dakikalarında Johnsson ile gelen Konyaspor golü Sarı-Kırmızılı tribünleri derin bir sissizliğe bürüdü.