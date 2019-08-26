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Aslan’dan orta yağmuru

’nin kırmızısına kadar oyunun tek hakimi olan 09 dakika boyunca ceza sahasına 32 orta yaptı. Yüzde 60’la da topa sahip oldu.

Aslan’dan orta yağmuru
Galatasaray 1-1 berabere kaldığı Konyaspor maçında karşılaşmanın çok büyük bir bölümünde sahanın tek hakimi olarak gözüktü. 75. dakikada Seri'nin kırmızı kartı sonrası ise işler tersine döndü.

GALİBİYETE YETMEDİ
Maç boyunca Konyaspor ceza sahasına 32 orta yapan Galatasaray, yüzde 60 oranında topa sahip oldu. Bu rakam ilk yarı sonunda yüzde 77'ydi. Ancak istatistiklerdeki üstünlük galibiyete yetmedi. Uzatma dakikalarında Johnsson ile gelen Konyaspor golü Sarı-Kırmızılı tribünleri derin bir sissizliğe bürüdü.

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