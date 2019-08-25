VAR odasında kebap skandalı!

Yunanistan Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulamaya konulan Video Asistan Hakem (VAR) sistemi ülkede gündem oldu. Sebebi ise VAR odasında bulunan hakemlerin kebap siparişi vermesi.
Yunanistan Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulamaya konulan Video Asistan Hakem (VAR) sistemi ülkede gündem oldu. Sebebi ise VAR odasında bulunan hakemlerin kebap siparişi vermesi.
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