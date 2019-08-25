Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 25.08.2019 11:19
  • Son Güncelleme: 25.08.2019 11:23

VAR odasında kebap skandalı! Gündeme bomba gibi düştü

Ligi'nde bu yıl ilk kez uygulamaya konulan Video Asistan Hakem (VAR) sistemi ülkede gündeme oturdu. Bunun nedeni ise - maçını yöneten VAR hakemlerinin karşılaşma esnasında VAR odasına kebap siparişi vermesi...

VAR odasında kebap skandalı!

Yunanistan Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulamaya konulan Video Asistan Hakem (VAR) sistemi ülkede gündem oldu. Sebebi ise VAR odasında bulunan hakemlerin kebap siparişi vermesi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriVAR odasında kebap skandalı! Gündeme bomba gibi düştü
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri