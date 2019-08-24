Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 25.08.2019 01:43
  • Son Güncelleme: 25.08.2019 01:43

'ndan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı için flaş yorum

'in 2. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk oldu. 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-1 galip ayrılan Fenerbahçe, puanını 6'ya yükseltti. Usta yorumcu A Spor canlı yayınında karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Toroğlu'nun çarpıcı tespitleri...



Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk oldu. 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-1 galip ayrılan Fenerbahçe, puanını 6'ya yükseltirken SABAH Gazetesi yazarı Erman Toroğlu A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında karşılaşmayı yorumladı. Usta yorumcu müsabakayla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriErman Toroğlu'ndan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı için flaş yorum
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri