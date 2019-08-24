Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk oldu. 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-1 galip ayrılan Fenerbahçe, puanını 6'ya yükseltirken SABAH Gazetesi yazarı Erman Toroğlu A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında karşılaşmayı yorumladı. Usta yorumcu müsabakayla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.
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