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  • 25.08.2019 13:17
  • Son Güncelleme: 25.08.2019 13:21

: 'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

haberine göre geçtiğimiz sezon transfer ettiği 'in sözleşmesini feshetti. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Diego Reyes ile olan sözleşmemiz tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasıyla sonlanmış bulunmaktadır." denildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

, Meksikalı futbolcusu 'in sözleşmesini karşılıklı sonlandırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başı transfer edilen Meksikalı oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği belirtilerek, "Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

Reyes, geçen sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli formayı 16 resmi maçta giymiş ve 1 gol atmıştı. Meksikalı oyuncu sezonun ikinci yarısında ise İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'te kiralık olarak forma giymişti.


*Diego Reyes

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