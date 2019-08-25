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  • 25.08.2019 15:44
  • Son Güncelleme: 25.08.2019 15:45

'nin yeni i kimdir? 25 Ağustos

haberi... bonservisi elinde bulunan Fransız stoper 'nin görüşmesi yapmak üzere 'a geleceğini açıkladı. Adil Rami 27 Aralık 1985 Bastia doğumlu Fas asıllı Fransız milli futbolcudur. Son olarak 'nın Marsilya takımında forma giyen Rami'nin sözleşmesi geçtiğimiz günlerde feshedilmişti. Fransa Milli Takımı ile de 36 maça çıkan stoper bu maçlarda 1 gol atma başarısı gösterdi. Savunmanın merkezinde görev yapan oyuncu 1,90 boyunda. Ayrıca Marsilya’nın 8 milyon Euro istediği Brezilyalı orta saha oyuncusu için Fenerbahçe 7 milyon Euro önerdi. İki kulübün bu transfer için el sıkışması artık an meselesi. İşte 25 Ağustos ve tüm detaylar takvim spor sayfasında

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami kimdir?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami kimdir? 25 Ağustos Fenerbahçe son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe bonservisi elinde bulunan Fransız stoper Adil Rami'nin transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı. Adil Rami 27 Aralık 1985 Bastia doğumlu Fas asıllı Fransız milli futbolcudur. Son olarak Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Rami'nin sözleşmesi geçtiğimiz günlerde feshedilmişti. Bu arada Fenerbahçe, Meksikalı futbolcusu Diego Reyes'in sözleşmesini karşılıklı sonlandırdı. Reyes, geçen sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli formayı 16 resmi maçta giymiş ve 1 gol atmıştı. Meksikalı oyuncu sezonun ikinci yarısında ise İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'te kiralık olarak forma giymişti.

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