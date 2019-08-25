Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami kimdir? 25 Ağustos Fenerbahçe son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe bonservisi elinde bulunan Fransız stoper Adil Rami'nin transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı. Adil Rami 27 Aralık 1985 Bastia doğumlu Fas asıllı Fransız milli futbolcudur. Son olarak Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Rami'nin sözleşmesi geçtiğimiz günlerde feshedilmişti. Bu arada Fenerbahçe, Meksikalı futbolcusu Diego Reyes'in sözleşmesini karşılıklı sonlandırdı. Reyes, geçen sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli formayı 16 resmi maçta giymiş ve 1 gol atmıştı. Meksikalı oyuncu sezonun ikinci yarısında ise İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'te kiralık olarak forma giymişti.