Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 25.08.2019 13:56
  • Son Güncelleme: 25.08.2019 14:09

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den açıklaması! İstanbul'a geliyor

Son dakika haberine göre bonservisi elinde bulunan Fransız stoper 'nin transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den flaş transfer açıklaması! İstanbul'a geliyor

Son dakika haberi... bonservisi elinde bulunan Fransız stoper 'nin transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama:
Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir.

Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Kulübü

ADIL RAMI KİMDİR?
Adil Rami 27 Aralık 1985 Bastia doğumlu Fas asıllı Fransız milli futbolcudur. Son olarak Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Rami'nin sözleşmesi geçtiğimiz günlerde feshedilmişti. Fransa Milli Takımı ile de 36 maça çıkan stoper bu maçlarda 1 gol atma başarısı gösterdi. Savunmanın merkezinde görev yapan oyuncu 1,90 boyunda.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den Adil Rami açıklaması! İstanbul'a geliyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri