Son dakika haberi... Fenerbahçe bonservisi elinde bulunan Fransız stoper Adil Rami'nin transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama:

Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir.



Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü

ADIL RAMI KİMDİR?

Adil Rami 27 Aralık 1985 Bastia doğumlu Fas asıllı Fransız milli futbolcudur. Son olarak Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Rami'nin sözleşmesi geçtiğimiz günlerde feshedilmişti. Fransa Milli Takımı ile de 36 maça çıkan stoper bu maçlarda 1 gol atma başarısı gösterdi. Savunmanın merkezinde görev yapan oyuncu 1,90 boyunda.