Filenin Sultanları ikide iki yaptı

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında A Milli Takım, Finlandiya'yı 3-2 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
SON SETİ 15-10 KAZANDIK
Maçta ilk iki seti kazanan Filenin Sultanları, ardından iki seti kaybedince karşılaşma 5. sete uzadı. Milliler 5. seti 15-10 kazanarak parkeden 3-2'lik sonuçla üstün ayrılan taraf oldu.
SON SETİ 15-10 KAZANDIK
Maçta ilk iki seti kazanan Filenin Sultanları, ardından iki seti kaybedince karşılaşma 5. sete uzadı. Milliler 5. seti 15-10 kazanarak parkeden 3-2'lik sonuçla üstün ayrılan taraf oldu.
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