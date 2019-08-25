Filenin Sultanları ikide iki yaptı 5. sete uzayan maçta Finlandiya’yı deviren Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası gruplarında ikide iki yaptı.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında A Milli Takım, Finlandiya'yı 3-2 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.



SON SETİ 15-10 KAZANDIK

Maçta ilk iki seti kazanan Filenin Sultanları, ardından iki seti kaybedince karşılaşma 5. sete uzadı. Milliler 5. seti 15-10 kazanarak parkeden 3-2'lik sonuçla üstün ayrılan taraf oldu. TÜM MANŞETLER