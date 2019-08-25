Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçından sonra oyunu beğenmediğini söyledi. Tecrübeli hoca, "Biz sevinmeyi de üzülmeyi de birlikte yaşıyoruz. Skorda ne yazdığı önemli değil. Takımımız, yönetimimiz ve taraftarımızla birlikte yürüyoruz. Bu çok önemli bir durum. Bizi başarıya getirecek bir unsur" dedi.
BU SORUMLULUĞU BEN ÜSTLENİYORUM
Oyun dışındaki rotasyonlarda zorlanacaklarını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direkötrü Ersun Yanal, "Oyunu beğenmedim. Bu sorumluluğu ben üstleniyorum. Son sözü biz söyleyeceğiz. Bu takımın çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum" diye konuştu.
BİZ BİRLİKTE MÜCADELE EDİYORUZ
Tolga Ciğerci'nin performansını da değerlendiren Yanal, "Biz birlikte yaşıyor, çalışıyor, mücadele ediyoruz. Tolga Ciğerci de bugün mücadelesini yaptı. Saha içersindeki ve dışarısındaki rotasyon bizi zorluyor. Ne şampiyonlukta ne de mücadelede şikayetimiz yok. Biz yolumuzae devam edeceğiz" dedi.
MAÇ 1 DAKİKA GEÇ BAŞLADI
MEDİPOL Başakşehir-Fenerbahçe maçı Emine Bulut anısına 1 dakikalık gecikmeyle başladı.
YENİ PRENS FERDİ
F.Bahçe'nin Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçta oyuna sonradan dahil olan Ferdi Kadıoğlu, 2. golün asistini yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon ligde toplamda 50 dakika süre alan ve bu süreye 1 gol, 1 asist sığdıran genç yıldız, taraftarın gözdesi oldu.
TOLGAY ARSLAN RİSKE ATILMADI
Tolgay Arslan, Yanal tarafından riske edilmedi. Maç öncesi kendisini iyi hissettiğini ifade eden Tolgay, oynamak istese de Ersun Yanal bunu kabul etmedi.
KALECİ MERT'TEN ASİST
FATİH Terim Stadı'nda oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçının 32. dakikasında Başakşehir enterasan bir golle öne geçti. Kaleci Mert Günok'un savunmanın arkasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Crivelli, Jailson'u geçip sağ çaprazdan şık bir vuruşla golü attı. Böylece Mert Günok golün asistini yapmış oldu. Mert bu sezon Avrupa'da asist yapan ilk kaleci.
VEDAT İÇİN ÇİĞ ET ESPRİSİ
VEDAT'IN eşi Edibe Muriç, kocasının attığı gol sonrası, "Çünkü çiğ etle besledim" paylaşımı yaptı.
EMİNE BULUT UNUTULMADI
EskiI eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anmak ve kadın cinayetlerine tepki için Fenerbahçeli futbolcular, Başakşehir maçında sahaya "Emine Bulut" yazılı siyah tişörtle çıktı. Ayrıca her iki takım da maça Bulut için siyah pankartla çıktı.
BU SORUMLULUĞU BEN ÜSTLENİYORUM
Oyun dışındaki rotasyonlarda zorlanacaklarını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direkötrü Ersun Yanal, "Oyunu beğenmedim. Bu sorumluluğu ben üstleniyorum. Son sözü biz söyleyeceğiz. Bu takımın çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum" diye konuştu.
BİZ BİRLİKTE MÜCADELE EDİYORUZ
Tolga Ciğerci'nin performansını da değerlendiren Yanal, "Biz birlikte yaşıyor, çalışıyor, mücadele ediyoruz. Tolga Ciğerci de bugün mücadelesini yaptı. Saha içersindeki ve dışarısındaki rotasyon bizi zorluyor. Ne şampiyonlukta ne de mücadelede şikayetimiz yok. Biz yolumuzae devam edeceğiz" dedi.
MAÇ 1 DAKİKA GEÇ BAŞLADI
MEDİPOL Başakşehir-Fenerbahçe maçı Emine Bulut anısına 1 dakikalık gecikmeyle başladı.
YENİ PRENS FERDİ
F.Bahçe'nin Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçta oyuna sonradan dahil olan Ferdi Kadıoğlu, 2. golün asistini yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon ligde toplamda 50 dakika süre alan ve bu süreye 1 gol, 1 asist sığdıran genç yıldız, taraftarın gözdesi oldu.
TOLGAY ARSLAN RİSKE ATILMADI
Tolgay Arslan, Yanal tarafından riske edilmedi. Maç öncesi kendisini iyi hissettiğini ifade eden Tolgay, oynamak istese de Ersun Yanal bunu kabul etmedi.
KALECİ MERT'TEN ASİST
FATİH Terim Stadı'nda oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçının 32. dakikasında Başakşehir enterasan bir golle öne geçti. Kaleci Mert Günok'un savunmanın arkasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Crivelli, Jailson'u geçip sağ çaprazdan şık bir vuruşla golü attı. Böylece Mert Günok golün asistini yapmış oldu. Mert bu sezon Avrupa'da asist yapan ilk kaleci.
VEDAT İÇİN ÇİĞ ET ESPRİSİ
VEDAT'IN eşi Edibe Muriç, kocasının attığı gol sonrası, "Çünkü çiğ etle besledim" paylaşımı yaptı.
EMİNE BULUT UNUTULMADI
EskiI eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anmak ve kadın cinayetlerine tepki için Fenerbahçeli futbolcular, Başakşehir maçında sahaya "Emine Bulut" yazılı siyah tişörtle çıktı. Ayrıca her iki takım da maça Bulut için siyah pankartla çıktı.
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