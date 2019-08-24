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  • 24.08.2019 16:33
  • Son Güncelleme: 24.08.2019 16:47

Son dakika haberi: 'tan açıklaması

Son dakika haberine göre; , 'ya 2019-20 sezonu kadrosunda yer almayacağını bildirdiklerini açıkladı.

Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma açıklaması

Beşiktaş, Ricardo Quaresma'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Oyuncularımızdan ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir.

Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir."

FİKRET ORMAN TAKIMDA İSTEMİYOR

Siyah-beyazlı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Başkan Fikret Orman ile bir görüşme yaptığını aktararak, Başkan Orman'ın kendisini takımda istemediğini ifade etti. 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından kariyerinde oynadığı resmi maçlardaki performans istatistiklerinin yazılı olduğu bir fotoğrafını paylaşarak şu notu ekledi:

"Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim."

Quaresma, ayrıca yaptığı paylaşımda istatistiklerini de belirtirken Beşiktaş'ta 226 maça çıkıp 38 gol atıp, 78 asist yaptığını paylaştı.

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