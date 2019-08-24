Süper Lig puan durumu nasıl? Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin ikinci haftası Beşiktaş-Göztepe maçı ile başladı. Takımların ligdeki konumu ve maç sonuçları heyecanla bekleniyor. Beşiktaş bu hafta Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek üç puanı cebine koydu. Peki, Süper Lig 2. hafta maç sonuçları nasıl? İşte Süper Lig 2. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (2. HAFTA)
Maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Fenerbahçe
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|Sivasspor
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|Yeni Malatyaspor
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|Denizlispor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|Alanyaspor
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|Antalyaspor
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|Rizespor
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Kasımpaşa
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Trabzonspor
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Konyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Ankaragücü
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Gençlerbirliği
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Kayserispor
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|Başakşehir
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|Göztepe
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Gazişehir Gaziantep
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
23 AĞUSTOS CUMA
Beşiktaş - Göztepe: 3 - 0
24 AĞUSTOS CUMARTESİ
Ankaragücü - Kayserispor:
Alanyaspor - Kasımpaşa:
Başakşehir - Fenerbahçe:
25 AĞUSTOS PAZAR
Rizespor - Sivasspor:
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor:
Galatasaray - Konyaspor:
Antalyaspor - Denizlispor:
26 AĞUSTOS PAZARTESİ
Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.