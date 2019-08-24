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  • 24.08.2019 18:02
  • Son Güncelleme: 24.08.2019 18:02

24 Ağustos puan durumu: STSL 2. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları

puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ligin ikinci haftası Beşiktaş-Göztepe maçı ile başladı. Bugün, yarın ve pazartesi günü oynanacak maçlar ile tamamlanacak ikinci haftada güncel puan durumu merak konusu oldu. Peki, nasıl? İşte Süper Lig 2. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...

Süper Lig güncel puan durumu

puan durumu nasıl? Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin ikinci haftası Beşiktaş-Göztepe maçı ile başladı. Takımların ligdeki konumu ve maç sonuçları heyecanla bekleniyor. Beşiktaş bu hafta Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek üç puanı cebine koydu. Peki, nasıl? İşte Süper Lig 2. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (2. HAFTA)

Maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:

O G B M A Y AV P
Fenerbahçe 1 1 0 0 5 0 5 3
Sivasspor 1 1 0 0 3 0 3 3
Yeni Malatyaspor 1 1 0 0 3 0 3 3
Denizlispor 1 1 0 0 2 0 2 3
Alanyaspor 1 1 0 0 1 0 1 3
Antalyaspor 1 1 0 0 1 0 1 3
Rizespor 1 1 0 0 1 0 1 3
Beşiktaş 2 1 0 1 3 3 0 3
Kasımpaşa 1 0 1 0 1 1 0 1
Trabzonspor 1 0 1 0 1 1 0 1
Konyaspor 1 0 1 0 0 0 0 1
Ankaragücü 1 0 1 0 0 0 0 1
Gençlerbirliği 1 0 0 1 0 1 -1 0
Kayserispor 1 0 0 1 0 1 -1 0
Galatasaray 1 0 0 1 0 2 -2 0
Başakşehir 1 0 0 1 0 3 -3 0
Göztepe 2 0 0 2 0 4 -4 0
Gazişehir Gaziantep 1 0 0 1 0 5 -5 0


SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

23 AĞUSTOS CUMA

Beşiktaş - Göztepe: 3 - 0

24 AĞUSTOS CUMARTESİ

Ankaragücü - Kayserispor:

Alanyaspor - Kasımpaşa:

Başakşehir - Fenerbahçe:

25 AĞUSTOS PAZAR

Rizespor - Sivasspor:

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor:

Galatasaray - Konyaspor:

Antalyaspor - Denizlispor:

26 AĞUSTOS PAZARTESİ

Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği:

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