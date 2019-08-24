Süper Lig puan durumu nasıl? Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin ikinci haftası Beşiktaş-Göztepe maçı ile başladı. Takımların ligdeki konumu ve maç sonuçları heyecanla bekleniyor. Beşiktaş bu hafta Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek üç puanı cebine koydu. Peki, Süper Lig 2. hafta maç sonuçları nasıl? İşte Süper Lig 2. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (2. HAFTA)

Maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:

O G B M A Y AV P Fenerbahçe 1 1 0 0 5 0 5 3 Sivasspor 1 1 0 0 3 0 3 3 Yeni Malatyaspor 1 1 0 0 3 0 3 3 Denizlispor 1 1 0 0 2 0 2 3 Alanyaspor 1 1 0 0 1 0 1 3 Antalyaspor 1 1 0 0 1 0 1 3 Rizespor 1 1 0 0 1 0 1 3 Beşiktaş 2 1 0 1 3 3 0 3 Kasımpaşa 1 0 1 0 1 1 0 1 Trabzonspor 1 0 1 0 1 1 0 1 Konyaspor 1 0 1 0 0 0 0 1 Ankaragücü 1 0 1 0 0 0 0 1 Gençlerbirliği 1 0 0 1 0 1 -1 0 Kayserispor 1 0 0 1 0 1 -1 0 Galatasaray 1 0 0 1 0 2 -2 0 Başakşehir 1 0 0 1 0 3 -3 0 Göztepe 2 0 0 2 0 4 -4 0 Gazişehir Gaziantep 1 0 0 1 0 5 -5 0



SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

23 AĞUSTOS CUMA

Beşiktaş - Göztepe: 3 - 0

24 AĞUSTOS CUMARTESİ

Ankaragücü - Kayserispor:

Alanyaspor - Kasımpaşa:

Başakşehir - Fenerbahçe:

25 AĞUSTOS PAZAR

Rizespor - Sivasspor:

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor:

Galatasaray - Konyaspor:

Antalyaspor - Denizlispor:

26 AĞUSTOS PAZARTESİ

Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği: