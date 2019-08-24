Falcao transferinde son durum nedir? Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao transferi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Galatasaray camiasının uzun süredir transferi için uğraştığı Falcao transferi konusunda flaş gelişme yaşandı. Falcao'nun Galatasaray için Monaco'ya rest çektiği öğrenildi. Peki, Falcao Galatasaray'a transfer olacak mı? Falcao transferinde son durum nedir? İşte Galatasaray Falcao transferi ile ilgili son gelişmeler...

FALCAO TRANSFERİNDE SON DURUM NEDİR?

Galatasaray camiasının günlerdir yatıp kalktığı Radamel Falcao transferi için yönetim biraz daha süre istedi. Panik yapılmasının kulübe zarar verdiğini düşünen idareciler, transferin zorluğunu, dünya yıldızı futbolcunun kalitesine benzetti.

Sarı-kırmızılıların Falcao transferi için görevlendirdiği menajer Ahmet Bulut'un yanına İdari Direktör Şükrü Hanedar'ın da gittiği ifade edildi.

Transferin birkaç gün daha süreceğini belirten iki ismin, yıldız futbolcunun yılan hikayesini mutlu sonla noktalandırıp, yurda dönmeyi amaçladığı kaydedildi.