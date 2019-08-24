Filenin Sultanları zaferle başladı

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında A Milli Takım, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar karşılaşmayı 25- 21, 25-18, 25-8'lik setlerle kazandı.
İLK MAÇLAR SONA ERDİ
Milli Takımımız'ın yer aldığı A Grubu'nda dün ilk maçlar tamamlandı. Alınan diğer sonuçlar şöyle: Fransa-Bulgaristan: 3-2, Sırbistan-Finlandiya: 3-0.
İLK MAÇLAR SONA ERDİ
Milli Takımımız'ın yer aldığı A Grubu'nda dün ilk maçlar tamamlandı. Alınan diğer sonuçlar şöyle: Fransa-Bulgaristan: 3-2, Sırbistan-Finlandiya: 3-0.
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