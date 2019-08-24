Filenin Sultanları zaferle başladı Milliler, Avrupa Şampiyonası’na Yunanistan galibiyetiyle başladı.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında A Milli Takım, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar karşılaşmayı 25- 21, 25-18, 25-8'lik setlerle kazandı.



İLK MAÇLAR SONA ERDİ

Milli Takımımız'ın yer aldığı A Grubu'nda dün ilk maçlar tamamlandı. Alınan diğer sonuçlar şöyle: Fransa-Bulgaristan: 3-2, Sırbistan-Finlandiya: 3-0.