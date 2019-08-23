Süper Lig puan durumu nasıl? Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin ilk haftasında Fenerbahçe 5-0'lık galibiyetle liderlik koltuğuna geçti. Ligin ikinci haftası Beşiktaş - Göztepe maçı ile açılacak. Süper Lig'in 2. haftası heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmalara sahne olacak. Peki, Süper Lig'de 2. hafta maç sonuçları nasıl? İşte 23 Ağustos Süper Lig 2. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları bilgisi...

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

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