Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. Sarı-Lacivertliler ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'e karşı aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından Başakşehir deplasmanına mutlu gidecek. Fenerbahçe bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırsa 6 sezon sonra 2'de 2 yapacak. Peki, Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında 3 puan arayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Maurico Isla, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bugün forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.