Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 24.08.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 24.08.2019 10:32

maçı saat kaçta? 2019 Süper Lig 2. hafta Başakşehir FB maçı muhtemel 11'ler

maçına saatler kaldı. Süper Lig'in 2. haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Lige 5-0'lık galibiyetle iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanından da galibiyetle ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Peki, , hangi kanalda başlayacak?

Başakşehir-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. Sarı-Lacivertliler ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'e karşı aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından Başakşehir deplasmanına mutlu gidecek. Fenerbahçe bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırsa 6 sezon sonra 2'de 2 yapacak. Peki, Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında 3 puan arayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Maurico Isla, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bugün forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBaşakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta? 2019 Süper Lig 2. hafta Başakşehir FB maçı muhtemel 11'ler
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri