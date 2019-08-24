Fenerbahçe'de yeni hedef Jerome Boateng Yapılan transferler sonrası Bayern Münih’te 4. stoper durumuna düşen Jerome Boateng için Fenerbahçe kiralama teklifinde bulundu. Bu teklifte Jerome Boateng'in ücretinin 3'te 2'lik kısmının karşılanması ayrıntısı da var.

Stoper, ön libero ve sol bek mevkileri için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilginç ve bir o kadar da önemli bir gelişme yaşandı.



CEVAP BEKLENİYOR

Yapılan transferler sonrasında Bayern Münih'te 4. stoper durumuna düşen Jerome Boateng için Fenerbahçe Alman kulübüne kiralama teklifnde bulundu. Bu teklifte Jerome Boateng'in ücretinin 3'te 2'lik kısmının karşılanması ayrıntısı da var.



PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON

Bayern Münih'ten cevap bekleniyor. Olumlu bir cevap gelirse Boateng çubuklu formayı giyecek. 30 yaşında ve 1.90 boyunda olan Boateng, 76 kez Alman Milli Takım'da oynadı. Piyasa değeri 20 milyon Euro civarında olan Boateng, 2011 yılından bu yana B.Münih forması giyiyor.



JAILSON: ŞU ANDA ÇOK DAHA RAHATIM

BU sezon stoperde görev yapan Jailson, "İlk başlarda zorlandım ama zaman geçtikçe stopere alıştım. Şimdi çok daha rahatım" diye konuştu.

Boateng fizik gücü, çabukluğu ve iyi bir ayağa sahip olmasıyla 1. sınıf bir stoper olarak nitelendiriliyor.