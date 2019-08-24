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Fenerbahçe Başakşehir önünde

Saat 21.45’te başlayacak zorlu karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Her iki takımda da önemli eksikler bulunuyor.

Fener Başakşehir önünde
Süper Lig 2. haftada Medipol Başakşehir, bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. F.Bahçe'de sakatlıkları bulunan, Hasan Ali, Isla ve Moses oynamayacak. Başakşehir'de ise cezalı İrfan Can ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir, uzun süredir oynamayan Epureanu yok. Clichy'nin durumu maç saatinde belli olacak.

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