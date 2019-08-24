Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 25.08.2019 00:39
  • Son Güncelleme: 25.08.2019 01:22

, saat kaçta? ?

Kasımpaşa ile Süper Lig’in ilk haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı. Ligin 2. maçında Bordo-mavililer Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesi taraftarlar , saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, ? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 2. haftasında Bordo-mavililer evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ligin ikinci maçında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor 3 puan için mücadele edecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolsever Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te başlayacak. Koray Gençerler'in yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? TS Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri