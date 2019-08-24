Süper Lig'in 2. haftasında Bordo-mavililer evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ligin ikinci maçında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor 3 puan için mücadele edecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolsever Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te başlayacak. Koray Gençerler'in yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.