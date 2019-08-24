Sezona 3-0'lık Sivasspor yenilgisi ile başlayan Beşiktaş 2. haftanın açılış maçında Göztepe'yi Vodafone Park'ta aynı skorla devirip moral buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı böylece Siyah-Beyazlı takımın başında ilk resmi galibiyetini almış oldu.
İKİ FÜZE DİREKTE PATLADI
6. dakikada Güven Yalçın'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruş üst direğe çarparak auta çıktı. 42. dakikada bu kez Oğuzhan'ın ceza sahasının dışından şutu direkte patladı.
CANER ÖNCE ASİST SONRA GOL
45+2'de Beşiktaş öne geçti. Caner'in yerden sert ortasında Güven'e sadece dokunmak kaldı: 1-0. 54. dakikada Caner'in ortası kimseye dokunmadan direkt kaleye gitti: 2-0.
BETO HATA YAPTI FARK 3'E ÇIKTI
59'da fark 3'e çıktı. Ljajic soldan ceza sahasına girdi. Sert vuruşu Beto'nun hamlesine rağmen ağlara gitti: 3-0. 78'de Lens'in aşırtma vuruşunu Beto kurtardı ve maç 3-0 bitti.
GÜVEN YALÇIN'DAN ÜST ÜSTE 4 GOL!
Göztepe karşısında ilk yarının son dakikasında Beşiktaş'ı öne geçiren Güven Yalçın, Vodafone Park'ta coşuyor... Genç yıldız, geçtiğimiz sezonun son haftasında Kasımpaşa maçında hat-trick yapmıştı. Güven böylece taraftarı önünde son 2 maçta rakip ağları 4 kez havalandırdı.
İKİ FÜZE DİREKTE PATLADI
6. dakikada Güven Yalçın'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruş üst direğe çarparak auta çıktı. 42. dakikada bu kez Oğuzhan'ın ceza sahasının dışından şutu direkte patladı.
CANER ÖNCE ASİST SONRA GOL
45+2'de Beşiktaş öne geçti. Caner'in yerden sert ortasında Güven'e sadece dokunmak kaldı: 1-0. 54. dakikada Caner'in ortası kimseye dokunmadan direkt kaleye gitti: 2-0.
BETO HATA YAPTI FARK 3'E ÇIKTI
59'da fark 3'e çıktı. Ljajic soldan ceza sahasına girdi. Sert vuruşu Beto'nun hamlesine rağmen ağlara gitti: 3-0. 78'de Lens'in aşırtma vuruşunu Beto kurtardı ve maç 3-0 bitti.
GÜVEN YALÇIN'DAN ÜST ÜSTE 4 GOL!
Göztepe karşısında ilk yarının son dakikasında Beşiktaş'ı öne geçiren Güven Yalçın, Vodafone Park'ta coşuyor... Genç yıldız, geçtiğimiz sezonun son haftasında Kasımpaşa maçında hat-trick yapmıştı. Güven böylece taraftarı önünde son 2 maçta rakip ağları 4 kez havalandırdı.
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