ASİST

'lıkyenilgisiile başlayan2. haftanınaçılış maçında'yi'taaynı skorla deviripmoral buldu. TeknikdirektörböyleceSiyah-Beyazlıtakımın başında ilkresmi galibiyetinialmış oldu.dakikada'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruş üst direğe çarparak auta çıktı. 42. dakikada bu kez'ın ceza sahasının dışından şutu direkte patladı.'deöne geçti.'inyerden sertortasında'esadece dokunmakkaldı:. 54. dakikada'inortası kimseye dokunmadandirektkaleye gitti:'da fark 3'e çıktı.soldan ceza sahasına girdi. Sert vuruşu'nun hamlesine rağmen ağlara gitti:'de'in aşırtma vuruşunukurtardı ve maçbitti.karşısında ilk yarının son dakikasında'ı öne geçiren'ta coşuyor... Genç yıldız, geçtiğimiz sezonun son haftasındamaçında hat-trick yapmıştı.böylece taraftarı önünde son 2 maçta rakip ağları 4 kez havalandırdı.