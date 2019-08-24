Beşiktaş evinde Göztepe'yi 3-0 mağlup etti

LJAJİC

haftasında sahasında konuk ettiğimağlup edenhocasıkarşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Taraftara övgüler yağdırandedi.sözlerine şöyle devam etti: Sezon başından bu yana bir oyun dizayn etmeye çalışıyoruz. Bugünvaran topa sahip olma vardı. Bugün zemin de iyi değildi. Bu oyunu geliştireceğiz. Oyunda doğru işler yapmaya çalıştık.fazla topla buluşan oyuncularımız beklerimiz oldu. Biz bunları geliştirmeye çalışıyoruz. İkinci yarı seyircinin coşkusu bizi ileri itti. Goller doğru zamanda geldi. Adım adım iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunu gerideyken de neleri nasıl yapacağımızı çalışacağız. Bu skor bizi mutlu etti.Göztepe ile oynadığı maça Siyah-Beyazlılar'ın deneyimli sol bekidamga vurdu. Beşiktaş'ın Güven'le bulduğu ilk golde asisti yapan isim olan Caner, takımın ikinci golünü kaydetti. Yaptığı asist ve attığı golün yanı sıra etkili oyunu ile dikkat çeken ve sahada basmadık yer bırakmayan Caner, taraftardan alkış aldı.Tottenham'dan transfer ettiği, Siyah- Beyazlı forma ile ilk maçına dün Göztepe karşısında çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Fransız kanat oyuncusu, özellikle süratiyle Vodafone Park'ı kendisine hayran bıraktı. İlk maçında başarılı bir oyun ortaya koyan N'Koudou karşılaşmanın bitiminde galibiyet 3'lüsünü çektirdi ve tribünleri ayağa kaldırdı.Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Vida, dün takımının attığı 2. golde sakatlık geçirdi. Hırvat oyuncu yapılan müdahale sonrası oyuna geri döndü.- Göztepe maçı dün eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına 1 dakika geç başladı. Tribünlerde de Emine Bulut'un isminin yazılı olduğu "Anne lütfen ölme" pankartı yer aldı.yerinemaçındailkgörevaldı.gün sonraformayla birresmi maçta ilkşans buldu.son olarakileyaptığıkarşılaşmada ilksahaya çıkmıştı.karşısında Beşiktaş'ın 3. golünü kaydeden Adem Ljajic'in ağları havalandırdığı maçlarda Kartal'ın sırtı yere gelmiyor. Siyah- Beyazlılar, yıldız futbolcunun şu ana kadar gol sevinci yaşadığı 9 karşılaşmanın tamamından galip ayrıldı. Ljajic maç sonu, "Zor bir karşılaşma oldu. Önemli olan kazanmaktı. Galip geldiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.