Beşiktaş evinde Göztepe'yi 3-0 mağlup etti

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Taraftara övgüler yağdıran Avcı, "İlk defa burada ev sahibi oldum. İnanılmaz bir duygu. 12 kişi oynadık diyebilirim. Dolmabahçe bugün inanılmazdı" dedi.
OYUNUMUZU GELİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ
Avcı sözlerine şöyle devam etti: Sezon başından bu yana bir oyun dizayn etmeye çalışıyoruz. Bugün yüzde 67'ye varan topa sahip olma vardı. Bugün zemin de iyi değildi. Bu oyunu geliştireceğiz. Oyunda doğru işler yapmaya çalıştık.
TOPLA EN ÇOK BEKLERİMİZ OYNADI...
En fazla topla buluşan oyuncularımız beklerimiz oldu. Biz bunları geliştirmeye çalışıyoruz. İkinci yarı seyircinin coşkusu bizi ileri itti. Goller doğru zamanda geldi. Adım adım iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunu gerideyken de neleri nasıl yapacağımızı çalışacağız. Bu skor bizi mutlu etti.
CANER ERKİN'DEN FUTBOL RESİTALİ
Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maça Siyah-Beyazlılar'ın deneyimli sol beki Caner Erkin damga vurdu. Beşiktaş'ın Güven'le bulduğu ilk golde asisti yapan isim olan Caner, takımın ikinci golünü kaydetti. Yaptığı asist ve attığı golün yanı sıra etkili oyunu ile dikkat çeken ve sahada basmadık yer bırakmayan Caner, taraftardan alkış aldı.
N'KOUDOU FIRTINASI
Kartal'ın Tottenham'dan transfer ettiği Kevin N'Koudou, Siyah- Beyazlı forma ile ilk maçına dün Göztepe karşısında çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Fransız kanat oyuncusu, özellikle süratiyle Vodafone Park'ı kendisine hayran bıraktı. İlk maçında başarılı bir oyun ortaya koyan N'Koudou karşılaşmanın bitiminde galibiyet 3'lüsünü çektirdi ve tribünleri ayağa kaldırdı.
DOMAGOJ VİDA KORKUTTU
Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Vida, dün takımının attığı 2. golde sakatlık geçirdi. Hırvat oyuncu yapılan müdahale sonrası oyuna geri döndü.
EMİNE BULUT İÇİN SESSİZ PROTESTO
Beşiktaş - Göztepe maçı dün eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına 1 dakika geç başladı. Tribünlerde de Emine Bulut'un isminin yazılı olduğu "Anne lütfen ölme" pankartı yer aldı.
252 GÜNLÜK HASRET BİTTİ!
DORUKHAN'IN yerine Göztepe maçında ilk 11'de Oğuzhan Özyakup görev aldı. Oğuzhan, 252 gün sonra siyah-beyazlı formayla bir resmi maçta ilk 11'de şans buldu. Oğuzhan, son olarak Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Aralık 2018'de Malmö ile İstanbul'da yaptığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
ADEM LJAJİC ATIYOR KARTAL KAZANIYOR
GÖZTEPE karşısında Beşiktaş'ın 3. golünü kaydeden Adem Ljajic'in ağları havalandırdığı maçlarda Kartal'ın sırtı yere gelmiyor. Siyah- Beyazlılar, yıldız futbolcunun şu ana kadar gol sevinci yaşadığı 9 karşılaşmanın tamamından galip ayrıldı. Ljajic maç sonu, "Zor bir karşılaşma oldu. Önemli olan kazanmaktı. Galip geldiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.
OYUNUMUZU GELİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ
Avcı sözlerine şöyle devam etti: Sezon başından bu yana bir oyun dizayn etmeye çalışıyoruz. Bugün yüzde 67'ye varan topa sahip olma vardı. Bugün zemin de iyi değildi. Bu oyunu geliştireceğiz. Oyunda doğru işler yapmaya çalıştık.
TOPLA EN ÇOK BEKLERİMİZ OYNADI...
En fazla topla buluşan oyuncularımız beklerimiz oldu. Biz bunları geliştirmeye çalışıyoruz. İkinci yarı seyircinin coşkusu bizi ileri itti. Goller doğru zamanda geldi. Adım adım iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunu gerideyken de neleri nasıl yapacağımızı çalışacağız. Bu skor bizi mutlu etti.
CANER ERKİN'DEN FUTBOL RESİTALİ
Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maça Siyah-Beyazlılar'ın deneyimli sol beki Caner Erkin damga vurdu. Beşiktaş'ın Güven'le bulduğu ilk golde asisti yapan isim olan Caner, takımın ikinci golünü kaydetti. Yaptığı asist ve attığı golün yanı sıra etkili oyunu ile dikkat çeken ve sahada basmadık yer bırakmayan Caner, taraftardan alkış aldı.
N'KOUDOU FIRTINASI
Kartal'ın Tottenham'dan transfer ettiği Kevin N'Koudou, Siyah- Beyazlı forma ile ilk maçına dün Göztepe karşısında çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Fransız kanat oyuncusu, özellikle süratiyle Vodafone Park'ı kendisine hayran bıraktı. İlk maçında başarılı bir oyun ortaya koyan N'Koudou karşılaşmanın bitiminde galibiyet 3'lüsünü çektirdi ve tribünleri ayağa kaldırdı.
DOMAGOJ VİDA KORKUTTU
Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Vida, dün takımının attığı 2. golde sakatlık geçirdi. Hırvat oyuncu yapılan müdahale sonrası oyuna geri döndü.
EMİNE BULUT İÇİN SESSİZ PROTESTO
Beşiktaş - Göztepe maçı dün eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına 1 dakika geç başladı. Tribünlerde de Emine Bulut'un isminin yazılı olduğu "Anne lütfen ölme" pankartı yer aldı.
252 GÜNLÜK HASRET BİTTİ!
DORUKHAN'IN yerine Göztepe maçında ilk 11'de Oğuzhan Özyakup görev aldı. Oğuzhan, 252 gün sonra siyah-beyazlı formayla bir resmi maçta ilk 11'de şans buldu. Oğuzhan, son olarak Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Aralık 2018'de Malmö ile İstanbul'da yaptığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
ADEM LJAJİC ATIYOR KARTAL KAZANIYOR
GÖZTEPE karşısında Beşiktaş'ın 3. golünü kaydeden Adem Ljajic'in ağları havalandırdığı maçlarda Kartal'ın sırtı yere gelmiyor. Siyah- Beyazlılar, yıldız futbolcunun şu ana kadar gol sevinci yaşadığı 9 karşılaşmanın tamamından galip ayrıldı. Ljajic maç sonu, "Zor bir karşılaşma oldu. Önemli olan kazanmaktı. Galip geldiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.
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