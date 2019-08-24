play-off turu ilk maçında'yı'dayenen'da alkışığınen büyüküğünüatanaldı...'dakimücadelenin kahramanıolanyıldızın bonservisi sadece'ya'tanalındı. Geçen sezon başındakulübündensessiz sedasız kiralanan36 maçtaperformans sergilemişti. Busezona da fırtına gibi giren yıldız futbolcudeplasmanındaçok kritik bir gole imza attı.önceki gece deağlarınabırakarakgecenin kahramanı oldu. Dahaöncegibi takımlarınformalarını da giyen ancak bekleneniveremeyenyönetiminin büyük bir transferbaşarısı olarak kayıtlara geçti.​'undeplasmanında aldığı'lik galibiyet yerel basında manşetleri süsledi. Photoshop yardımıyla'ıgibi gösteren, "Bundan sonra senin adın "" dedi.ise, "Yalnızdeğil,sana kurban Ekuban" ifadesini kullandı.Geçen sezon başında sessiz sedasız Leeds'ten kiralanan Ekuban gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine girdi.