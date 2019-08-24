UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AEK'yı Yunanistan'da 3-1 yenen Trabzonspor'da alkışığın en büyüküğünü 3 gol atan Cabel Ekuban aldı... Atina'daki mücadelenin kahramanı olan Ganalı yıldızın bonservisi sadece 1 milyon Euro'ya Leeds United'tan alındı. Geçen sezon başında İngiliz kulübünden sessiz sedasız kiralanan 25 yaşındaki Ekuban 36 maçta 8 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Bu sezona da fırtına gibi giren yıldız futbolcu Sparta Prag deplasmanında çok kritik bir gole imza attı. Ekuban önceki gece de AEK ağlarına 3 gol bırakarak gecenin kahramanı oldu. Daha önce Chievo ve Partizani gibi takımların formalarını da giyen ancak bekleneni veremeyen Ekuban, Ahmet Ağaoğlu yönetiminin büyük bir transfer başarısı olarak kayıtlara geçti.
ARTIK SENİN ADIN EKUBAN MEHMET
Trabzonspor'un AEK deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyet yerel basında manşetleri süsledi. Photoshop yardımıyla Ekuban'ı Fatih Sultan Mehmet gibi gösteren Son Nokta, "Bundan sonra senin adın "Ekuban Mehmet" dedi. Karadeniz ise, "Yalnız Türkiye değil, Avrupa sana kurban Ekuban" ifadesini kullandı.
DEV KULÜPLERİN GÖZÜ ÜZERİNDE
Geçen sezon başında sessiz sedasız Leeds'ten kiralanan Ekuban gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine girdi.
ARTIK SENİN ADIN EKUBAN MEHMET
Trabzonspor'un AEK deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyet yerel basında manşetleri süsledi. Photoshop yardımıyla Ekuban'ı Fatih Sultan Mehmet gibi gösteren Son Nokta, "Bundan sonra senin adın "Ekuban Mehmet" dedi. Karadeniz ise, "Yalnız Türkiye değil, Avrupa sana kurban Ekuban" ifadesini kullandı.
DEV KULÜPLERİN GÖZÜ ÜZERİNDE
Geçen sezon başında sessiz sedasız Leeds'ten kiralanan Ekuban gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine girdi.
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