Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupada 28 ve 29 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupada 28 ve 29 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:
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