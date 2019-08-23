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  • 23.08.2019 17:27
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 17:27

Son dakika haberi: TFF, 1.tur programını açıkladı

Son dakika haberine göre; 1. Tur programı açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupada 28 ve 29 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

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