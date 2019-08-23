Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Geçtiğimiz sezonu kötü geçiren Fenerbahçe 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gazişehir karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle yeni sezona liderlik koltuğunda başladı. Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak 6 sezon sonra 2'de 2 yapmak istiyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Fenerbahçe maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında 3 puan arayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Maurico Isla, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, yarın forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.