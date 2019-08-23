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  • 23.08.2019 11:56
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 11:56

Lille yolunda!  ile forma savaşına girebilir

transferiyle 'de daha yakından takip edilen Lille, önemli bir transfere daha imza atıyor. temsilcisinin, 'te forma giyen   ile anlaşma sağladığı kaydedildi. Sanchez, Yusuf Yazıcı ile forma savaşına girebilir.

Yusuf Yazıcı'ya kötü haber

temsilcisinin, 'te forma giyen ile anlaşma sağladığı kaydedildi.

Frasız basınında yer alan haberlere göre Sanches için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödenecek. Oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade ediliyor.

Merkez orta saha ve forvet arkası bölgelerinde forma giyen Sanchez, ile forma savaşına girebilir.

22 yaşındaki futbolcunun adı ile de zikrediliyordu.

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