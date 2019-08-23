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  • 23.08.2019 16:01
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 16:01

12 Dev Adam'dan rahat prova! : 72 - : 64

2019 Dünya Kupası hazırlıklarına Suzhou’da devam eden A Milli Takımı, Atlas Turnuvası’nda ’yu eleyerek yarı finale yükseldi.

12 Dev Adam'dan rahat prova

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına ev sahibi ülkenin Suzhou kentinde devam eden A Erkek Milli Takımımız, Atlas Turnuvası'ndaki ilk maçında 'yu 72-64 mağlup etti.

Atlas Turnuvası ile beraber Dünya Kupası hazırlıklarını tamamlayacak olan Ay-yıldızlılar, Porto Riko karşısında ilk yarıyı 39-25 üstün kapattı.

Milli takımımızda Cedi Osman 12 sayıyla en skorer isim olurken Yiğit Arslan 10, Melih Mahmutoğlu 9 sayı kaydetti.

Bu sonuçla yarı finale yükselen , 25 Ağustos Pazar günü TSİ 20.00'de Senegal – Venezuela mücadelesinin galibi ile karşılaşacak.

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