Bugünkü
Takvim

İngiliz basınında bomba Sturridge iddiası: 13 kulüp istedi Trabzon’a geldi

renklerine bağladığı Sturridge için İngiliz kulübü çarpıcı bir iddiada bulundu. Daily Mail, Sturridge’i transfer döneminde 13 kulübün istediğini duyurarak, “Ancak o Trabzonspor’a geldi” yorumu yaptı.

13 kulüp istedi Trabzon’a geldi
Trabzonspor renklerine bağladığı Sturridge için İngiliz kulübü Daily Mail çarpıcı bir iddiada bulundu. Haberde Sturridge'nin 'a evet demeden önce en az 13 kulübün teklifini geri çevirdiği vurgulanarak, "Bu kulüpler arasında Marsilya, Frankfurt, , Monaco ve Atalanta gibi ekipler bulunuyordu. Ayrıca Rooney'nin eski takımı DC United da oyuncuyla ilgilenen bir başka kulüptü" dendi. 6 senelik macerasına nokta koyan Sturridge'nin Trabzonspor'u özellikle istediği ve bu kulübe gelmek için birçok kulübe hayır dediğinin altı çizildi.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Sturridge'nin Trabzonspor'da ses getirecek bir oyuncu olduğuna dikkat çeken ayrıca Bordo-Mavili kulübün önümüzdeki günlerde İngiliz futbolcu için imza töreni düzenleyeceğini duyurdu.



İngiliz oyuncunun Trabzonspor'daki performansı merakla bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor Haberleriİngiliz basınında bomba Sturridge iddiası: 13 kulüp istedi Trabzon’a geldi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri