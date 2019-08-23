İngiliz basınında bomba Sturridge iddiası: 13 kulüp istedi Trabzon’a geldi

Trabzonspor renklerine bağladığı Sturridge için İngiliz kulübü Daily Mail çarpıcı bir iddiada bulundu. Haberde Sturridge'nin Trabzonspor'a evet demeden önce en az 13 kulübün teklifini geri çevirdiği vurgulanarak, "Bu kulüpler arasında Marsilya, Frankfurt, Real Betis, Monaco ve Atalanta gibi ekipler bulunuyordu. Ayrıca Rooney'nin eski takımı DC United da oyuncuyla ilgilenen bir başka kulüptü" dendi. 6 senelik Liverpool macerasına nokta koyan Sturridge'nin Trabzonspor'u özellikle istediği ve bu kulübe gelmek için birçok kulübe hayır dediğinin altı çizildi.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Sturridge'nin Trabzonspor'da ses getirecek bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Daily Mail ayrıca Bordo-Mavili kulübün önümüzdeki günlerde İngiliz futbolcu için imza töreni düzenleyeceğini duyurdu.
İngiliz oyuncunun Trabzonspor'daki performansı merakla bekleniyor.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Sturridge'nin Trabzonspor'da ses getirecek bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Daily Mail ayrıca Bordo-Mavili kulübün önümüzdeki günlerde İngiliz futbolcu için imza töreni düzenleyeceğini duyurdu.
İngiliz oyuncunun Trabzonspor'daki performansı merakla bekleniyor.
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