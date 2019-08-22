Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 22.08.2019 20:47
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 20:47

1’nci Lig ekiplerinden ’a haciz şoku

, mali kriz ve transfer yasağının yanı sıra lige -6 puanla başlarken, bu kez de haciz şoku yaşadı. Eski bir çalışan 90 bin liralık alacağına karşın kulübün spor aletleri, televizyon ve bilgisayarlarını haczetti.


TFF 1'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir dönem çalıştıktan sonra ayrılan mali müşavir Baki Dündar, 90 bin liralık alacaklarına karşılık kulübe polis eşliğince icra memurları gönderdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTFF 1’nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’a haciz şoku
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri