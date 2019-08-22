TFF 1'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir dönem çalıştıktan sonra ayrılan mali müşavir Baki Dündar, 90 bin liralık alacaklarına karşılık kulübe polis eşliğince icra memurları gönderdi.
TFF 1'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir dönem çalıştıktan sonra ayrılan mali müşavir Baki Dündar, 90 bin liralık alacaklarına karşılık kulübe polis eşliğince icra memurları gönderdi.
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