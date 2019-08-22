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  • 23.08.2019 07:16
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 07:16

'ye piyango vurdu! , 'yi istiyor

İspanyol basını, 'de olan 'yi 'in istediğini iddia etti. 35 yaşındaki Kamerunlu kalecinin sarı lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bomba iddia: Carlos Kameni...

İspanyol basınından 'nin göndermek istediği kaleci için bomba bir iddia geldi.

İspanyol medyasında yer alan haberde; Keylor Navas'la yollarını ayıracak olan 'in, 'nın yedeği olarak Kameni'yi düşündüğü bildirildi.

Keylor Navas'ın ayrılık isteğini yönetime iletmesinin ardından eflatun beyazlıların Fenerbahçe'de bırakılan ve takım bulması istenilen Kameni'yi takıma istediği belirtildi.

35 yaşındaki Kamerunlu kalecinin sarı lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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