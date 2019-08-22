İspanyol basınından Fenerbahçe'nin göndermek istediği kaleci Carlos Kameni için bomba bir iddia geldi.
İspanyol medyasında yer alan haberde; Keylor Navas'la yollarını ayıracak olan Real Madrid'in, Thibaut Courtois'nın yedeği olarak Kameni'yi düşündüğü bildirildi.
Keylor Navas'ın ayrılık isteğini yönetime iletmesinin ardından eflatun beyazlıların Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve takım bulması istenilen Kameni'yi takıma istediği belirtildi.
35 yaşındaki Kamerunlu kalecinin sarı lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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