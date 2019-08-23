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'den &Gustavo atağı!

  ve için son taarruza hazırlanıyor. Menajerleri devreden çıkartan Başkan Koç, Gustavo ve Kolarov için gereken tüm fedakarlığı yapacak...

Görevimiz Kolarov&Gustavo
Fenerbahçe Kolarov ve Luiz Gustavo için son taarruza hazırlanıyor. Başkan 'un görüşmelerde menajerleri devreden çıkarttığı kulüp yöneticileriyle bizzat kendisinin yüz yüze görüşeceği bildirildi.

GUSTAVO İÇİN TAKSİTLİ SEÇENEK
Başkan Koç, bu 2 için tüm fedakarlığı da yapmaya hazır. Gustavo için Marsilya'ya ilk yıl için 4 milyon, 2. yıl için 1.5 milyon ve 500 bin Euro bonus olmak üzere 6.5 milyon Euro'luk teklif yaptı.



2 EYLÜL'E KADAR BİTİRİLECEK...
Transferin son tarihi olan 2 Eylül'e kadar bu iki futbolcuyu çubuklu formayı giydirmekte kararlı olan Başkan Koç, stoper transferini gerek kalırsa devre arasına bırakacak.

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