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  • 23.08.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 10:49

maçı saat kaçta, ne zaman? Süper Lig 2. hafta BJK Göztepe muhtemel 11'ler

maçına saatler kaldı. Süper Lig'in 2. haftasında mücadele edecek olan Beşiktaş ile Göztepe galibiyet için sahaya çıkacak. İki ekipde ligin ilk haftasında puan alamadı. Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 26. kez karşılaşacak. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Beşiktaş - Göztepe maçı muhtemel 11'ler...

Beşiktaş-Göztepe maçı saat kaçta?

Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin ilk galibiyetini alabilmek için sahaya çıkacak iki takımda hazırlıklarını tamamladılar. Beşiktaş taraftarıyla buluşmaya hazırlanırken, Göztepe ise deplasmandan iyi sonuçla ayrılarak evine mutlu dönmenin planlarını yapıyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Beşiktaş - Göztepe maçı muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'in 2. haftasında mücadele edecek. Beşiktaş - Göztepe maçı 23 Ağustos Cuma günü (bugün) saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakemin Özgür Yankaya olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.

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