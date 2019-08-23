Ekuban, Fırtına'ya turun kapısını araladı

Trabzonspor, AEK'yı deplasmanda 3-1 gibi net bir skorla yenerken maça Caleb Ekuban damga vurdu... Genç futbolcu, maçta takımı adına 3 gol birden kaydederek alınan galibiyette başrol oynadı. 6 yıl sonra Trabzon formasıyla Avrupa'da hattrick yapan ilk oyuncu oldu.
İKİ MAÇTA 4 GOLE ULAŞTI
AVRUPA Ligi 3. turunda Sparta Prag'la deplasmanda oynanan maçta harika bir gol kaydeden Ekuban, dün 3 kez ağları sarsarak bu sezon Avrupa arenasındaki gol sayısını da 4'e çıkardı.
TARAFTARIN GÖNLÜNÜ FETHETTİ
Trabzon'un Avrupa'daki en etkili silahı olan Ganalı, taraftarların da gönlünü fethetti. Ekuban için, "Keskin nişancı. Vurduğu gol oluyor." "Ekuban büyük bir yıldız olma yolunda" yorumunda bulundu.
ABDÜLKADİR VE SOSA'YA TEŞEKKÜR
AEK maçı sonrası konuşan Ekuban, "Abdülkadir Ömür ve Sosa'ya teşekkür ediyorum. Bana güzel asistler yaptılar. Önemli olan geri dönüşe imza atmaktı. Bunu da başardık" diye konuştu.
Trabzon S.Prag deplasmanında olduğu gibi geriye düşmesine rağmen AEK'yı devirdi. Avrupa Ligi'nde gruplara kalma yolunda önemli bir mesafa kat etti.
İKİ MAÇTA 4 GOLE ULAŞTI
AVRUPA Ligi 3. turunda Sparta Prag'la deplasmanda oynanan maçta harika bir gol kaydeden Ekuban, dün 3 kez ağları sarsarak bu sezon Avrupa arenasındaki gol sayısını da 4'e çıkardı.
TARAFTARIN GÖNLÜNÜ FETHETTİ
Trabzon'un Avrupa'daki en etkili silahı olan Ganalı, taraftarların da gönlünü fethetti. Ekuban için, "Keskin nişancı. Vurduğu gol oluyor." "Ekuban büyük bir yıldız olma yolunda" yorumunda bulundu.
ABDÜLKADİR VE SOSA'YA TEŞEKKÜR
AEK maçı sonrası konuşan Ekuban, "Abdülkadir Ömür ve Sosa'ya teşekkür ediyorum. Bana güzel asistler yaptılar. Önemli olan geri dönüşe imza atmaktı. Bunu da başardık" diye konuştu.
Trabzon S.Prag deplasmanında olduğu gibi geriye düşmesine rağmen AEK'yı devirdi. Avrupa Ligi'nde gruplara kalma yolunda önemli bir mesafa kat etti.
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