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'da Wanyama iddiası

, ’ın kadroda düşünmediği Kenyalı ön libero için devreye girdi.

Wanyama iddiası

TOTTENHAM'IN kadroda düşünmediği ve kiralık olarak göndermeye hazır olduğu ve ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Wanyama için Trabzonspor'un da devreye girdiği ve oyuncuyu kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Wanyama'nın kiralık olarak transfer edilmesi planlanıyor. Kariyerine ülkesinde başlayan ve ardından Helsingborg altyapısına geçen Victor Wanyama, 2011'De Celtic'e transfer olarak kendini gösterdi. 2013'te 14,5 milyon Euro karşılığında Southampton'a transfer olan orta saha oyuncusu 2016'da da 14,4 milyon euroya 'a geçmişti.

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