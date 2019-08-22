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Teknik Direktörü : İyi bir sonuçla döneceğiz

Teknik Direktörü , maçının zor geçeceğini söyledi. Tecrübeli hoca, “İnşallah doğruları yaparak iyi bir sonuçla döneceğiz”diye konuştu.

İyi bir sonuçla döneceğiz

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman AEK maçının her 2 takım açısından zor geçeceğini söyledi. Karaman, "Hazırlığımızı yaptık. Rakibimize saygı duyuyoruz. Kendi doğrularından vazgeçmemeye çalışan bir rakibimiz var. Bizde bu özelliklerdeyiz. Hazırlığımızı karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Oynanmamış hiçbir müsabakada favori görmem. Doğrularınızı yaparsınız. Başarılı olursanız kazanırsınız. Biz doğrularımızı yaparak inşallah iyi bir sonuçla ülkemize döneriz. Rakip bireysel olarak iyi oyunculara sahip. Bizimle karakter olarak örtüşen bir takım. Umuyorum ki doğruları yapan biz oluruz ve şehrimize iyi bir sonuçla döneriz" dedi.

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