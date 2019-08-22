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  • 22.08.2019 18:14
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 18:14

maçı hangi kanalda, saat kaçta? AEK maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda , Yunanistan temsilcisi ile mücadele edecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, başlayacak? AEK maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Trabzonspor AEK maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor Yunanistan'ın AEK takımıyla deplasmanda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde taraftarlar maç hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Trabzonspor AEK maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları maça az bir zaman kala pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

TRABZONSPOR AEK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, Yunanistan ekibi AEK ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Trabzonspor AEK maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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