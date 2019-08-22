Trabzonspor Yunanistan'ın AEK takımıyla deplasmanda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde taraftarlar maç hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Trabzonspor AEK maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları maça az bir zaman kala pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

TRABZONSPOR AEK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, Yunanistan ekibi AEK ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Trabzonspor AEK maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.