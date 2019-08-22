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  • 22.08.2019 17:43
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 17:43

Son dakika haberi: 'de 'nın adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

'de sabah antrenmanında ağrıları olan 'nın üst ön adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Fenerbahçe'de iki gün önce de 'ın 5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.

F.Bahçe'ye sakatlık şoku! 6 hafta yok...

'de bir sakatlık şoku daha... Fenerbahçe'de sabah antrenmanında ağrıları olan 'nın üst ön adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Isla sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 6 hafta uzak kalacak.

Sarı-Lacivertliler'de iki gün önce de 'ın 5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.

AYRINTILAR GELİYOR...

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