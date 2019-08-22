Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha... Fenerbahçe'de sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın üst ön adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Isla sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 6 hafta uzak kalacak.

Sarı-Lacivertliler'de iki gün önce de Victor Moses'ın 5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.

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