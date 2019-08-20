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  • 20.08.2019 14:14
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 14:26

Son dakika haberi: li 5 hafta sahalardan uzak kalacak

Son dakika haberine göre; Gazişehir maçında sakatlanan , 5 hafta sahalardan uzak kalacak. Moses'ın üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

F.Bahçe'ye şok! 5 hafta sahalardan uzak kalacak

, dün akşam oynanan Gazişehir Gaziantep maçında sakatlanan 'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Gazişehir Gaziantep maçının 77'nci dakikasında yerini Ferdi Kadıoğlu'na yerini bırakan Moses'te ön üst adele kısmında yırtık tespit edildiği bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yapılan tetkiklerden sonra Moses'in ön üst adelesinde kısmı yırtık tespit edildi."

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