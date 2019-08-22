Bugünkü
Takvim

için pazarlıkları sürdürüyor

yönetimi ile her konuda anlaşma sağladı. Bu futbolcuyu rkailamayı kabul eden ile Beninli oyuncunun satın alma opsiyonunu düşürmek için pazarlık sürüyor.

Tek problem opsiyonu

KARTAL forvet arayışlarında ilk sıraya aldığı Huddersfield'li Mounie için pazarlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Beninli futbolcunun 'la her konuda anlaşma sağladığı öğrenilirken tek sorunun oyuncunun satın alma opsiyonu olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

YENi BİR GÖRÜŞME DAHA
İngiliz kulübünün bu oyuncunun satın alma opsiyonunu 7 milyon Euro olarak belirlediği ancak Beşiktaş'ın bu rakamı 5 milyon Euro civarına çekmeye çalıştığı öğrenildi. 2 kulüp arasında bugün de bir görüşme yapılacağı ortaya çıktı. Huddersfield'in Mounie için avantajlı bir pozisyonda masadan ayrılmak istediği ortaya çıkarken bu futbolcu için Beşiktaş dışında birkaç kulübün daha devrede olduğu iddialar arasında. Transferde her an yeni gelişmeler yaşanabilir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş Mounie için pazarlıkları sürdürüyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri