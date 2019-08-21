Sörloth parasını 2 maçta çıkardı

TRABZON'UN Crystal Palace'tan 750 bin Euro karşılığında 2 yıllığına kiraladığı Sörloth Sparta Prag'a 2, Kasımpaşa'ya 1 gol attı. Norveçli yıldız sayesinde Trabzonspor turu geçtiği için 280 bin Euro kazandı. Kasımpaşa maçında attığı gol nedeniyle de Trabzonspor TFF'den 210 bin Euro aldı. Böylece takımına 490 bin Euro kazandırarak ilk yılın maliyetini karşıladı.
- Spor
- 21.08.2019
- Gazete
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