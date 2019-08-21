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Sörloth parasını 2 maçta çıkardı

’un 750 bin Euro karşılığında 2 yıllığına -ki raladığı Sörloth attığı 3 golle ilk yılın maliyetini karşıladı.

Parasını 2 maçta çıkardı
TRABZON'UN 'tan 750 bin Euro karşılığında 2 yıllığına kiraladığı Sörloth 'a 2, Kasımpaşa'ya 1 gol attı. Norveçli yıldız sayesinde turu geçtiği için 280 bin Euro kazandı. Kasımpaşa maçında attığı gol nedeniyle de Trabzonspor 'den 210 bin Euro aldı. Böylece takımına 490 bin Euro kazandırarak ilk yılın maliyetini karşıladı.

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