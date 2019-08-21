Beşiktaş yönetimi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Kevin N'Koudou ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.
İSTANBUL'A GELECEK
Oyuncunun bu gece İstanbul'a gelmesi ve yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.
MARSİLYA'DAN GELMİŞTİ
Tottenham'ın 2016'da Marsilya'dan 11 milyon Euro'ya aldığı genç oyuncu, kariyerinde 119 maçta, 14 gol attı.
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