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  • 21.08.2019 20:11
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 20:11

Son dakika ... , N'Koudou ile 4 yıllığına anlaştı

Siyah beyazlı ekip, N’Koudou inde mutlu sona ulaştı. , Tottenham'da forma giyen yıldız oyuncu Kevin N'Koudou ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.

Yıldız isim Beşiktaş için geliyor!

yönetimi, ekiplerinden Tottenham'da forma giyen N'Koudou ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELECEK
Oyuncunun bu gece 'a gelmesi ve yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

MARSİLYA'DAN GELMİŞTİ
Tottenham'ın 2016'da Marsilya'dan 11 milyon Euro'ya aldığı genç oyuncu, kariyerinde 119 maçta, 14 gol attı.

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